‘Mercatino della monnezza’ a Porta Nolana dopo flash mob Municipalità 2 convocata in Prefettura

Un flash mob molto partecipato si è svolto recentemente nel quartiere di Porta Nolana, dove residenti e commercianti hanno manifestato il loro malcontento riguardo al degrado e alla sporcizia presente nell’area. La manifestazione, che ha attirato numerose persone, si è conclusa con la convocazione di una riunione presso la Prefettura da parte dell’amministrazione comunale. La situazione dei rifiuti e il livello di decoro pubblico sono stati al centro delle discussioni.

Un flash mob assai partecipato, da cui traspariva una pazienza allo stremo dei residenti e commercianti, esasperati dal degrado. Adesso, a seguito della manifestazione di giovedì a Porta Nolana, la Municipalità 2 è stata convocata in Prefettura per il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. “Al centro dell’ordine del giorno – spiega una nota -, la situazione di Porta Nolana, Corso Garibaldi, Piazza Garibaldi e delle strade limitrofe”. Da parte del prefetto di Napoli, Michele di Bari, si registra pure “il formale impegno a presenziare personalmente sul posto”. L’obiettivo è “riaffermare la presenza dello Stato – si spiega –...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Mercatino della monnezza’ a Porta Nolana, dopo flash mob Municipalità 2 convocata in Prefettura Notizie correlate Il Flash Mob poetico della Cesalpino per la Giornata Mondiale della PoesiaArezzo, 16 marzo 2026 – In occasione della Giornata Mondiale della Poesia che quest’anno si festeggerà il 21 marzo, primo giorno di primavera,... Leggi anche: Settimana della Carta: flash mob creativo in piazza della Libertà per la PaperWeek