Martiri delle Foibe Baccini Mai dimenticare la memoria parli alle nuove generazioni

Oggi a Fiumicino il sindaco Mario Baccini ha ricordato le vittime delle foibe e l’esodo forzato del 1947. In un messaggio sui social, Baccini sottolinea che il Giorno del Ricordo serve a mantenere viva la memoria di quegli eventi drammatici, quando migliaia di italiani furono costretti a lasciare le proprie case dopo il Trattato di Parigi. Nessuna retorica, solo un invito a non dimenticare e a far sì che le nuove generazioni conoscano quella pagina di storia.

Fiumicino, 10 febbraio 2026 – “Oggi è il Giorno del Ricordo, un’occasione doverosa per commemorare gli italiani che hanno vissuto la tragedia delle foibe e dell’esodo forzato a seguito del Trattato di Parigi, quando vaste terre italiane furono cedute alla Jugoslavia”, è il messaggio social del sindaco di Fiumicino Mario Baccini. “Circa 250.000 italiani furono costretti ad abbandonare le proprie case, la propria terra, la propria vita. Molti di loro furono vittime di indicibili violenze e persecuzioni, altri pagarono con l’esilio la sola colpa di essere italiani. Una pagina dolorosa della nostra storia che non deve essere dimenticata”, si legge ancora.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Oggi l’Italia ricorda i martiri delle Foibe.

In occasione del Giorno del Ricordo, il Comitato 10 Febbraio torna a chiedere memoria e verità sui martiri delle foibe e sugli esuli istriani, fiumani e dalmati.

