Oggi l’Italia festeggia l’ottantunesimo anniversario della Liberazione, un momento fondamentale per il paese. Viene ricordata la fine dell’occupazione nazista e la sconfitta del regime fascista, che aveva privato gli italiani di libertà e democrazia. La ricorrenza invita a riflettere su una pagina importante della storia nazionale e sui valori di libertà e democrazia.

"Oggi l'Italia celebra l'ottantunesimo anniversario della Liberazione. Il popolo italiano ricorda uno dei momenti decisivi della propria storia: la fine dell'occupazione nazista e la sconfitta dell'oppressione fascista, che aveva negato agli italiani libertà e democrazia". Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell' Anniversario della Liberazione. "Oggi celebriamo i valori scolpiti nella Costituzione repubblicana, che hanno permesso all'Italia di diventare quello che è e che le viene riconosciuto da tutti: una Nazione forte e autorevole, protagonista sullo scenario europeo e internazionale", aggiunge. "Oggi ci ritroviamo nelle parole del Presidente della Repubblica e rinnoviamo il nostro impegno affinché il 25 aprile sia 'un momento di riflessione collettiva e di coesione nazionale'.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Meloni sul 25 aprile, ricordiamo la sconfitta dell'oppressione fascista

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