L’ex presidente della Camera ha dichiarato di non aver mai creduto nel pericolo fascista durante una trasmissione televisiva. Le sue parole sono state pronunciate alla vigilia della Festa della Liberazione, in un intervento in cui ha condiviso il suo punto di vista sulla storia e sulla memoria legata a quel periodo. La dichiarazione ha suscitato attenzione e discussione tra gli ascoltatori, in un momento di riflessione collettiva sulla ricorrenza.

"Alla storia del pericolo fascista non ho mai creduto”. L’ex presidente della Camera Luciano Violante è intervenuto così nel corso della trasmissione 'BellaMa'' di Pierluigi Diaco, alla vigilia della Festa della Liberazione. “In Italia non abbiamo un problema di nazifascismo ", ha ribadito Violante spiegando che “ci sono sicuramente delle schegge, delle minoranze, ma l'importante è che sinistra e destra si rispettino reciprocamente”. A tal proposito il presidente della Camera ha giudicato”molto positivamente il fatto che la segretaria del Partito democratico ha espresso solidarietà alla presidente del Consiglio in due recenti occasioni”. E ha aggiunto: "Ecco, se pur essendo avversari si fa questo è un fatto positivo".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Mai creduto nel pericolo fascista”. La lezione di Violante sul 25 aprile

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