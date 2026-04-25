Meloni | L’amore per la libertà è l’unico vero antidoto contro ogni totalitarismo e autoritarismo In Europa e nel mondo

In occasione dell’81mo anniversario della Liberazione, la premier ha partecipato alla cerimonia con il Presidente della Repubblica al Monumento del Milite Ignoto e ha deposto una corona di alloro all’Altare della Patria. Dopo l’evento, ha espresso che l’amore per la libertà rappresenta l’unico vero antidoto contro ogni forma di totalitarismo e autoritarismo, sottolineando questa convinzione in un contesto di rinnovata attenzione sulla memoria storica e sui valori democratici.

Arriva dopo la tradizionale cerimonia con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Monumento del Milite Ignoto e alla deposizione della corona di alloro all’Altare della Patria, la dichiarazione della premier Giorgia Meloni, in occasione dell’81mo Anniversario della Liberazione. Un pensiero lungo, articolato, non affidato alla brevità dei social ma di alto respiro, per ricordare il senso profondo del 25 aprile: «Oggi l’Italia celebra l’ottantunesimo Anniversario della Liberazione. Il popolo italiano ricorda uno dei momenti decisivi della propria storia: la fine dell’occupazione nazista e la sconfitta dell’oppressione fascista, che aveva negato agli italiani libertà e democrazia.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni: “L’amore per la libertà è l’unico vero antidoto contro ogni totalitarismo e autoritarismo. In Europa e nel mondo” Notizie correlate 25 Aprile, Meloni “Amore per la libertà unico antidoto contro il totalitarismo”ROMA (ITALPRESS) – “Oggi l'Italia celebra l'ottantunesimo Anniversario della Liberazione. Leggi anche: Meloni: "Amore per la libertà unico antidoto contro il totalitarismo". Così silenzia il coro snistro Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il patto della discordia: Meloni va allo scontro con l’Ue sul bilancio; Assemblea nazionale 2026 della Croce Rossa Italiana, il messaggio del Presidente Meloni; Lazar: Meloni non ha avuto vantaggi da Trump. Più vicina a Macron mette in crisi i populisti; Meloni non si salva affatto. 25 aprile: Meloni, amore per liberta' antidoto contro totalitarismo e autoritarismo(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - Oggi, in un'epoca scossa da guerre e minacce sempre piu' insidiose ai sistemi democratici, torniamo a ... ilsole24ore.com 25 Aprile, Meloni Amore per la libertà unico antidoto contro il totalitarismoROMA (ITALPRESS) – Oggi l’Italia celebra l’ottantunesimo Anniversario della Liberazione. Il popolo italiano ricorda uno dei momenti decisivi della propria storia: la fine dell’occupazione nazista e l ... lagazzettadelmezzogiorno.it 25 aprile, Mattarella all’Altare della Patria con Meloni, La Russa e Crosetto. Schlein a Stazzema x.com TeleRama. . In occasione dell’81esimo anno della liberazione, si è tenuto il consueto corteo all’Altare della Patria con la presenza del presidente della Repubblica Mattarella che ha deposto una corona d’alloro. Presente anche la premier Meloni che invita all - facebook.com facebook