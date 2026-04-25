Meloni | Amore per la libertà unico antidoto contro il totalitarismo Così silenzia il coro snistro

Oggi l’Italia ricorda l’ottantunesimo anniversario della Liberazione, momento in cui si segnò la fine dell’occupazione nazista e la sconfitta del fascismo. In un discorso pubblico, una rappresentante del governo ha ribadito che l'amore per la libertà è un antidoto contro il totalitarismo. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e di cittadini, che hanno partecipato alle celebrazioni ufficiali.

"Oggi l'Italia celebra l'ottantunesimo Anniversario della Liberazione. Il popolo italiano ricorda uno dei momenti decisivi della propria storia: la fine dell'occupazione nazista e la sconfitta dell'oppressione fascista, che aveva negato agli italiani libertà e democrazia". Parole chiare, nette, quella della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell'81° Anniversario della Liberazione. Tuttavia c'è da aspettarsi anche che l'opposizione le ritenga insufficienti, come ogni anno il 25 aprile, nella solita pretesa della sinistra di essere l'ente morale che distribuisce patenti di democrazia, ma tant'è.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: "Amore per la libertà unico antidoto contro il totalitarismo". Così silenzia il coro snistro Notizie correlate 25 Aprile, Meloni “Amore per la libertà unico antidoto contro il totalitarismo”ROMA (ITALPRESS) – “Oggi l'Italia celebra l'ottantunesimo Anniversario della Liberazione. Mattarella e Meloni all'Altare della Patria per l'anniversario della Liberazione. La premier: "Amore per libertà unico antidoto a totalitarismi"Con l'omaggio all'Altare della Patria del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sono iniziate le celebrazioni solenni per l'81°... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Assemblea nazionale 2026 della Croce Rossa Italiana, il messaggio del Presidente Meloni; Il patto della discordia: Meloni va allo scontro con l’Ue sul bilancio; Amore tossico | La love story tra Meloni e Trump è finita (e cominciata) male; Letizia Moratti: Dentro FI comanda ancora Tajani. Marina? Ciò che fa è per amore del partito. 25 Aprile, Meloni Amore per la libertà unico antidoto contro il totalitarismoROMA (ITALPRESS) – Oggi l’Italia celebra l’ottantunesimo Anniversario della Liberazione. Il popolo italiano ricorda uno dei ... iltempo.it Mattarella e Meloni all'Altare della Patria per l'anniversario della LiberazioneL'omaggio ai caduti del Presidente e delle massime cariche dello Stato. Terminata la cerimonia Mattarella ha raggiunto San Severino Marche, città prescelta quest'anno per le celebrazioni ufficiali del ... msn.com Mattarella e Meloni all'Altare della Patria per l'anniversario della Liberazione - facebook.com facebook Chissà quante tra le ragazze che in Statale lanciavano freccette al volto di Giorgia Meloni si dichiarano sui social convintamente femministe, dalla parte delle donne e dei loro diritti. L'ipocrisia di certa sinistra è disgustosa. Solidarietà al Presidente del Consigli x.com