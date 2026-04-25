25 Aprile Meloni Amore per la libertà unico antidoto contro il totalitarismo
In occasione dell'anniversario della Liberazione, il presidente del Consiglio ha ricordato l'importanza della libertà come antidoto contro il totalitarismo. La cerimonia si è svolta a Roma, dove sono stati deposti fiori sui monumenti dedicati ai caduti e si sono svolti discorsi ufficiali. La giornata celebra la fine dell'occupazione nazista e la caduta del regime fascista, eventi che hanno segnato una svolta nella storia italiana.
ROMA (ITALPRESS) – “Oggi l'Italia celebra l'ottantunesimo Anniversario della Liberazione. Il popolo italiano ricorda uno dei momenti decisivi della propria storia: la fine dell'occupazione nazista e la sconfitta dell'oppressione fascista, che aveva negato agli italiani libertà e democrazia. Oggi celebriamo i valori scolpiti nella Costituzione repubblicana, che hanno permesso all'Italia di diventare quello che è e che le viene riconosciuto da tutti: una Nazione forte e autorevole, protagonista sullo scenario europeo e internazionale. Oggi ci ritroviamo nelle parole del Presidente della Repubblica e rinnoviamo il nostro impegno affinchè il 25 aprile sia ‘un momento di riflessione collettiva e di coesione nazionalè.🔗 Leggi su Iltempo.it
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Il 25 aprile è oggi più attuale che mai. Davanti a estremismi e populismi che minacciano libertà e democrazia, la Liberazione è un impegno politico quotidiano. Uniamoci per difendere questi valori. Buona Festa della Liberazione. x.com