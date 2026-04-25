In occasione dell'anniversario della Liberazione, il presidente del Consiglio ha ricordato l'importanza della libertà come antidoto contro il totalitarismo. La cerimonia si è svolta a Roma, dove sono stati deposti fiori sui monumenti dedicati ai caduti e si sono svolti discorsi ufficiali. La giornata celebra la fine dell'occupazione nazista e la caduta del regime fascista, eventi che hanno segnato una svolta nella storia italiana.

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi l'Italia celebra l'ottantunesimo Anniversario della Liberazione. Il popolo italiano ricorda uno dei momenti decisivi della propria storia: la fine dell'occupazione nazista e la sconfitta dell'oppressione fascista, che aveva negato agli italiani libertà e democrazia. Oggi celebriamo i valori scolpiti nella Costituzione repubblicana, che hanno permesso all'Italia di diventare quello che è e che le viene riconosciuto da tutti: una Nazione forte e autorevole, protagonista sullo scenario europeo e internazionale. Oggi ci ritroviamo nelle parole del Presidente della Repubblica e rinnoviamo il nostro impegno affinchè il 25 aprile sia ‘un momento di riflessione collettiva e di coesione nazionalè.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 25 Aprile, Meloni “Amore per la libertà unico antidoto contro il totalitarismo”

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Il 25 aprile è oggi più attuale che mai. Davanti a estremismi e populismi che minacciano libertà e democrazia, la Liberazione è un impegno politico quotidiano. Uniamoci per difendere questi valori. Buona Festa della Liberazione. x.com