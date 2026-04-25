Mattarella e Meloni all' Altare della Patria per l' anniversario della Liberazione La premier | Amore per libertà unico antidoto a totalitarismi

Il Presidente della Repubblica ha partecipato alle cerimonie all'Altare della Patria per commemorare l’81° anniversario della Liberazione. La premier ha preso parte alle celebrazioni e ha espresso parole sull’amore per la libertà, definendolo un antidoto ai totalitarismi. La mattina ha visto anche la presenza di altre autorità e rappresentanti istituzionali che hanno reso omaggio alla data simbolo della fine del regime fascista.

Con l'omaggio all'Altare della Patria del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sono iniziate le celebrazioni solenni per l'81° anniversario della Liberazione. Con lui le massime cariche dello Stato: il presidente del Senato, Ignazio La Russa; il presidente della Camera, Lorenzo Fontana; la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; il presidente della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso; il ministro della Difesa, Guido Crosetto; il capo di stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano. Terminata la cerimonia Mattarella ha salutato, oltre alle altre autorità militari presenti, i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d'arma, poi ha raggiunto San Severino Marche, città scelta quest'anno per la commemorazione ufficiale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mattarella e Meloni all'Altare della Patria per l'anniversario della Liberazione. La premier: "Amore per libertà unico antidoto a totalitarismi" 25 aprile, Mattarella all'Altare della Patria. Cerimonie e cortei nelle città italiane Notizie correlate Mattarella e Meloni all'Altare della Patria per l'anniversario della LiberazioneCon l'omaggio all'Altare della Patria del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sono iniziate le celebrazioni solenni per l'81°... 25 aprile, Mattarella e Meloni all'Altare della Patria: una corona d'alloro per l'81° anniversario della LiberazioneIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio, all’Altare della Patria , al milite ignoto e a tutti i caduti per la liberazione,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 25 aprile, dove andranno i big della politica nel giorno della festa della Liberazione; 81° Anniversario della Liberazione, il Presidente Meloni all’Altare della Patria; Le agende vuote della destra. Solo Tajani celebra il 25 aprile; Cerimonie e piazze, la festa della sinistra. 25 aprile 2026: Mattarella all’Altare della Patria rende omaggio ai caduti. Con lui Meloni e i presidenti delle CamereIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio, all'Altare della Patria, al milite ignoto e a tutti i caduti per la liberazione, deporre una corona d'alloro, in occasione delle celeb ... firenzepost.it 25 aprile: Mattarella all'Altare della Patria rende omaggio ai caduti, poi a San Severino MarcheIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio, all'Altare della Patria, al milite ignoto e a tutti i caduti per la liberazione, deponendo una corona d'alloro, in occasione delle ... ansa.it 25 Aprile: Mattarella rende omaggio ai caduti all'Altare della Patria - facebook.com facebook 25 aprile, i cortei e le celebrazioni | Mattarella all’Altare della Patria. Crosetto: “Grati a generazione che ci ha restituito la libertà” Segui la diretta! x.com