25 aprile Meloni Aggressioni da chi dice di difendere libertà c' è un problema

Durante alcune manifestazioni per il 25 aprile si sono verificati episodi di aggressione da parte di persone che affermano di difendere la libertà. La premier ha commentato che queste azioni rappresentano un problema, nonostante la celebrazione della giornata. Ha sottolineato come alcune persone abbiano compiuto atti violenti durante le manifestazioni, creando tensione tra i partecipanti. La situazione è stata oggetto di discussione pubblica e polemiche politiche.

ROMA (ITALPRESS) – “Ricapitolando. Durante alcune delle manifestazioni per il 25 aprile, cioè manifestazioni che dovrebbero celebrare la libertà contro ogni oppressione: aggressioni contro chi portava una bandiera ucraina (tra cui anche esponenti politici), cioè la bandiera di un popolo che combatte per la sua libertà contro un invasore. Si sono viste addirittura immagini indegne di un anziano a cui viene impedito di partecipare alla manifestazione; sindaci democraticamente eletti, di ogni schieramento politico, contestati e insultati; cartelli e targhe in ricordo delle Foibe imbrattati; la Brigata ebraica insultata in piazza e costretta ad allontanarsi dal corteo sotto scorta delle Forze dell'ordine.🔗 Leggi su Iltempo.it Notizie correlate Leggi anche: 25 aprile sott’odio: da Milano a Napoli. Meloni: “Se questi difendono la libertà, abbiamo un problema” 25 Aprile, Meloni “Amore per la libertà unico antidoto contro il totalitarismo”ROMA (ITALPRESS) – “Oggi l'Italia celebra l'ottantunesimo Anniversario della Liberazione. Altri aggiornamenti Temi più discussi: 25 aprile a Pisa e Livorno. Bloccare le aggressioni imperialiste! Via il governo Meloni; Stato genocida, non sfilino: l'attacco alla Brigata Ebraica per il 25 Aprile. Si farà un comizio alternativo; Lo Russo, a Torino non c'è spazio per aggressioni omofobe; Aggressione ad una pattuglia dei carabinieri: ecco il Daspo Willy per gli arrestati. 25 aprile, Meloni Aggressioni da chi dice di difendere libertà, c’è un problemaROMA (ITALPRESS) - Ricapitolando. Durante alcune delle manifestazioni per il 25 aprile, cioè manifestazioni che dovrebbero celebrare la libertà contro o ... italpress.com 25 Aprile: Meloni, aggressioni e insulti. Abbiamo un problemaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Diversi episodi di aggressioni a Porta San Paolo contro chi ha portato alla manifestazione bandiere dell'Ucraina. Contestata anche la bandiera europea portata da una delegazione di +Europa. Soccorso dal 118 il presidente Matteo Hallissey - facebook.com facebook