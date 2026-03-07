Meloni manda una nave da guerra a difendere Cipro dall'Iran e dice sì al coordinamento militare con leader Ue

Giorgia Meloni ha annunciato l'invio di una nave da guerra per proteggere Cipro dall’Iran. Durante una chiamata con i leader di Regno Unito, Germania e Francia, è stato deciso di rafforzare il coordinamento militare tra i paesi dell’Unione Europea. No alle deduzioni o interpretazioni, solo fatti: Meloni ha partecipato alla conversazione e ha dato il via libera a questa cooperazione.