Meloni manda una nave da guerra a difendere Cipro dall'Iran e dice sì al coordinamento militare con leader Ue
Giorgia Meloni ha annunciato l'invio di una nave da guerra per proteggere Cipro dall’Iran. Durante una chiamata con i leader di Regno Unito, Germania e Francia, è stato deciso di rafforzare il coordinamento militare tra i paesi dell’Unione Europea. No alle deduzioni o interpretazioni, solo fatti: Meloni ha partecipato alla conversazione e ha dato il via libera a questa cooperazione.
Giorgia Meloni ha partecipato a una chiamata con Keir Starmer, Friedrich Merz ed Emmanuel Macron. I quattro hanno stabilito che serve uno "stretto coordinamento militare" in questa fase della guerra in Iran. L'Italia ha inviato a Cipro una fregata militare che ha lo scopo di difendere l'isola da eventuali attacchi missilistici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La guerra si allarga: ancora raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha. Colpita base a Cipro: rinviato vertice Ue. Trump: «Operazioni per almeno 1 mese». Parigi: «Pronti a difendere i Paesi del Golfo» È prevista alle 8 ora di Washington, le 14 in Italia, una conferenza stampa del segretario alla Difesa americano Pete Hegseth e del capo degli Stati...
