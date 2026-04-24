Meloni mette pressione a Bruxelles | Scostamento di bilancio? Si può

Il primo ministro ha dichiarato che uno scostamento di bilancio è possibile, sottolineando che i conti pubblici sono in ordine. Ha inoltre aggiunto che si farà carico di pagare i debiti di altri alle prossime elezioni. Nel tentativo di affrontare la difficile situazione economica ed energetica globale, il governo si sta rivolgendo alle istituzioni europee per ottenere risposte. La discussione si svolge nel contesto di tensioni tra Roma e Bruxelles sulla gestione delle risorse e delle misure di bilancio.

È in Europa che il governo sta cercando risposte per la grave situazione economica ed energetica globale scatenata dalla guerra. Giorgia Meloni, a margine del vertice informale Ue di Cipro, è stata chiara: «Sarebbe un errore se credessimo di dover seriamente affrontare queste questioni solo quando siamo arrivati “oltre”, come in passato; perché quando ci si muove troppo tardi, il prezzo che si paga è più alto». Il presidente del Consiglio fa riferimento alla sospensione del Patto di stabilità, negata per il momento dalla Commissione europea che considera lo scenario non sufficientemente grave. Eppure la questione è diventata ancora più urgente almeno per l’Italia, dal momento che si è appreso che non uscirà dalla procedura d’infrazione, nonostante tutti gli sforzi, per un banale 0,1%.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Meloni mette pressione a Bruxelles: «Scostamento di bilancio? Si può...» Notizie correlate Scostamento di bilancio, Meloni apre: «Non si può escludere. Difesa? In questo momento la priorità è l?energia»AGIA NAPA (Cipro) Navigare in solitaria, fino a prevedere uno scostamento di bilancio per fronteggiare la crisi energetica usando la leva del deficit. Leggi anche: Meloni, 'scostamento di bilancio? Vediamo, non escludiamo nulla' Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Meloni mette pressione a Bruxelles: Scostamento di bilancio? Si può...; Serve coraggio sull’energia non escludo lo scostamento. Meloni torna a sfidare la Ue; Tottenham cerca psicologo anti-crisi: annuncio pubblicato su Linkedin; Meloni in momenti di instabilità amicizia fra popoli fratelli fa differenza. Scostamento di bilancio, Meloni apre: «Non si può escludere. Difesa? In questo momento la priorità è l’energia»AGIA NAPA (Cipro) Navigare in solitaria, fino a prevedere uno scostamento di bilancio per fronteggiare la crisi energetica usando la leva del deficit. «Ad oggi non stiamo ... ilmessaggero.it Serve coraggio sull’energia non escludo lo scostamento. Meloni torna a sfidare la UeAl vertice di Cipro chiede di tenere le spese per il caro carburanti e bollettefuori dal Patto di Stabilità. Servono risorse per confermare il taglio ... repubblica.it Meloni: «Più coraggio sulle spese, a partire dall'energia, pronta a scostamento di bilancio» - Il video x.com Sky tg24. . Uno scostamento di bilancio "Vediamo, ad oggi non escludiamo nulla". Queste le parole della premier Giorgia Meloni, da Cipro, dove partecipa al vertice informale dei capi di Stato o governo dell’Unione europea. Le dichiarazioni della Presidente - facebook.com facebook