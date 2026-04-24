Meloni mette pressione a Bruxelles | Scostamento di bilancio? Si può

Da laverita.info 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo ministro ha dichiarato che uno scostamento di bilancio è possibile, sottolineando che i conti pubblici sono in ordine. Ha inoltre aggiunto che si farà carico di pagare i debiti di altri alle prossime elezioni. Nel tentativo di affrontare la difficile situazione economica ed energetica globale, il governo si sta rivolgendo alle istituzioni europee per ottenere risposte. La discussione si svolge nel contesto di tensioni tra Roma e Bruxelles sulla gestione delle risorse e delle misure di bilancio.

È in Europa che il governo sta cercando risposte per la grave situazione economica ed energetica globale scatenata dalla guerra. Giorgia Meloni, a margine del vertice informale Ue di Cipro, è stata chiara: «Sarebbe un errore se credessimo di dover seriamente affrontare queste questioni solo quando siamo arrivati “oltre”, come in passato; perché quando ci si muove troppo tardi, il prezzo che si paga è più alto». Il presidente del Consiglio fa riferimento alla sospensione del Patto di stabilità, negata per il momento dalla Commissione europea che considera lo scenario non sufficientemente grave. Eppure la questione è diventata ancora più urgente almeno per l’Italia, dal momento che si è appreso che non uscirà dalla procedura d’infrazione, nonostante tutti gli sforzi, per un banale 0,1%.🔗 Leggi su Laverita.info

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