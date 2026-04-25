Medici in Umbria | nuovi equilibri e guida rinnovata a Todi

A Todi, Marco Coccetta e Cristina Cenci sono stati nominati alla guida dei nuovi vertici di Cimo-Fesmed Umbria, il sindacato dei medici. La regione affronta una carenza di circa 300 medici dirigenti nel settore sanitario. La nomina avviene in un momento di cambiamenti e rinnovamenti all’interno del settore medico regionale. La situazione riguarda sia le strutture pubbliche che private della regione.

? Cosa sapere A Todi Marco Coccetta e Cristina Cenci guidano i nuovi vertici Cimo-Fesmed Umbria.. Il sindacato affronta la carenza di 300 medici dirigenti presso la sanità regionale.. A Todi, durante la riunione del consiglio per il rinnovo delle cariche sindacali, Marco Coccetta è stato confermato segretario regionale di Cimo Umbria mentre Cristina Cenci assumerà la guida della Federazione Cimo-Fesmed regionale. Il vertice dei medici umbri si è concentrato tra le strade storiche di Todi, dove i rappresentanti della categoria si sono riuniti per definire i nuovi equilibri della rappresentanza professionale. La scelta ha sancito una linea di continuità che punta a integrare l’esperienza consolidata con l’energia dei nuovi professionisti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Medici in Umbria: nuovi equilibri e guida rinnovata a Todi Notizie correlate Pescara, nuovi equilibri in Consiglio: Sola guida il controlloIl rinnovo delle commissioni consiliari a Pescara ha , nella seduta di lunedì 20 aprile, la conferma di Sola alla guida della Commissione Controllo e... "Le strade della storia", a Todi nuova edizione per Umbria Antica FestivalDal 27 al 29 marzo 2026 Todi ospita la quinta edizione di Umbria Antica Festival, tre giorni di lezioni divulgative, incontri con grandi studiosi e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bando dedicato per Orvieto, l’USL Umbria 2 cerca 20 nuovi medici; Disabilità cognitive e sensoriali. In Umbria il progetto DAMA per l’accesso alle cure; Nuovi concorsi per il presidio sanitario di Orvieto; Cimo Umbria, Cocetta confermato segretario regionale. Cenci resta alla guida di Fesmed. Bando dedicato per Orvieto, l’USL Umbria 2 cerca 20 nuovi mediciNel comprensorio orvietano la carenza di personale medico si può considerare cronica, come del resto in tutta l'Italia, ma con una fondamentale aggravante: la scarsa attrattività per i professionist ... orvietolife.it Psicologia piace sempre più. Sono 1.700 gli iscritti all’Ordine, quest’anno 125 nuovi ingressiPerugia, 14 dicembre 2025 – Cresce sempre più in Umbria la comunità professionale delle psicologhe e degli psicologi. Sono arrivati a 1.700 gli iscritti all’Ordine regionale dell’Umbria, che proprio ... lanazione.it Previsto un doppio canale: quello ordinario della convenzione attuale, anche se riformata. E la possibilità di assumere i medici di famiglia come dipendenti da far lavorare nelle Case di comunità - facebook.com facebook #Medici di famiglia. Scoppia la bagarre sulla Riforma #Schillaci. Tra bocciature e aperture ecco le reazioni quotidianosanita.it/governo-e-parl… x.com