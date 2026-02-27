Le strade della storia a Todi nuova edizione per Umbria Antica Festival

A Todi si svolge la quinta edizione di Umbria Antica Festival dal 27 al 29 marzo 2026. L’evento comprende tre giorni di lezioni divulgative, incontri con studiosi e due serate teatrali dedicate al tema “Il sapore della Storia”. La manifestazione si svolge nel centro della città e coinvolge pubblico e professionisti del settore storico e culturale.

Dal 27 al 29 marzo 2026 Todi ospita la quinta edizione di Umbria Antica Festival, tre giorni di lezioni divulgative, incontri con grandi studiosi e due serate teatrali dedicate al tema "Il sapore della Storia". Un invito a entrare nel mondo antico passando da una delle sue esperienze più. È ufficiale il programma di Umbria Antica, dal 27 al 29 marzo, con decine di incontri dal mattino alla sera per tutta la tre giorni. Confermata la fiera del libro storico, presso la Sala delle Pietre, confermate le visite ai luoghi del circuito museale, introdotta una pas