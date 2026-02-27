Le strade della storia a Todi nuova edizione per Umbria Antica Festival

Da perugiatoday.it 27 feb 2026

A Todi si svolge la quinta edizione di Umbria Antica Festival dal 27 al 29 marzo 2026. L’evento comprende tre giorni di lezioni divulgative, incontri con studiosi e due serate teatrali dedicate al tema “Il sapore della Storia”. La manifestazione si svolge nel centro della città e coinvolge pubblico e professionisti del settore storico e culturale.

