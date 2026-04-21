A Pescara, nel corso della seduta di lunedì 20 aprile, sono stati rinnovati i membri delle commissioni consiliari. Durante l'incontro, è stato confermato Sola come presidente della Commissione Controllo e Garanzia, mantenendo così la sua posizione di comando all’interno di questa commissione. Nessun altro cambiamento è stato annunciato rispetto alla guida delle altre commissioni.

Il rinnovo delle commissioni consiliari a Pescara ha, nella seduta di lunedì 20 aprile, la conferma di Sola alla guida della Commissione Controllo e Garanzia. L’organo di vigilanza sull’amministrazione comunale vede anche l’ingresso di Di Ciano come vicepresidente, a seguito delle elezioni suppletive tenutesi tra l’8 e il 9 marzo. Le dinamiche politiche che hanno portato alla ripartizione dei ruoli derivano dalle recenti consultazioni suppletive, che hanno ridefinito gli equilibri all’interno del consiglio. Per quanto riguarda la Commissione Controllo e Garanzia, la leadership è stata affidata nuovamente al esponente del Movimento 5 Stelle, Sola, grazie al consenso ottenuto dalla coalizione del centrosinistra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara, nuovi equilibri in Consiglio: Sola guida il controllo

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