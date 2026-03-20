Lazio allarme medici di base | mille in pensione entro il 2028 a rischio l'assistenza territoriale

I medici di base in Lazio sono in forte diminuzione, con circa mille in pensione previste entro il 2028. La regione registra un calo del 15,8% degli operatori in cinque anni, rendendo sempre più difficile mantenere l’assistenza territoriale. Con i medici che diminuiscono e i carichi di lavoro che aumentano, il sistema sanitario locale si trova di fronte a una crescente criticità.

La regione tra le più colpite dalla carenza: -15,8% in cinque anni. Senza interventi, sempre meno medici e carichi di lavoro sempre più pesanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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