Media ' l' affluenza alle elezioni locali in Cisgiordania è stata del 53,44%'

Nella Cisgiordania, esclusa Gaza, si sono concluse le elezioni locali con un’affluenza del 53,44% degli aventi diritto. L’agenzia di stampa palestinese Wafa ha dato questa comunicazione, senza riportare altri dettagli sul voto o sui partecipanti. La percentuale indica la quota di cittadini che si è recata alle urne durante la giornata elettorale. Nessuna informazione è stata fornita riguardo ai risultati o alle preferenze espresse.