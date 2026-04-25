Media ' l' affluenza alle elezioni locali in Cisgiordania è stata del 53,44%'
Nella Cisgiordania, esclusa Gaza, si sono concluse le elezioni locali con un’affluenza del 53,44% degli aventi diritto. L’agenzia di stampa palestinese Wafa ha dato questa comunicazione, senza riportare altri dettagli sul voto o sui partecipanti. La percentuale indica la quota di cittadini che si è recata alle urne durante la giornata elettorale. Nessuna informazione è stata fornita riguardo ai risultati o alle preferenze espresse.
L'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa riferisce che l'affluenza alle elezioni locali che si sono concluse oggi in Cisgiordania (esclusa Gaza) si è attestata al 53,44% degli aventi diritto al voto. Lo scrive The Times of Israel. Si tratta di una cifra inferiore rispetto alle precedenti elezioni locali tenutesi nel 2021, quando partecipò il 66,14% degli aventi diritto al voto. Per la prima volta in 20 anni, le elezioni si sono tenute non solo nelle aree della Cisgiordania controllate dall'Autorità Palestinese, ma anche a Gaza, sebbene solo a Deir al-Balah.🔗 Leggi su Lanazione.it
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