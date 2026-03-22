Affluenza referendum giustizia record al 38,78 % alle 19 in testa Emilia Romagna col 46,31% Lombardia 44,96% e Toscana 44,71%

Da ilgiornaleditalia.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il 14,92% delle 12, l'ultimo dato sulla partecipazione cresce fino a raddoppiare, con un dato sorprendente che evidenzia una alta attenzione degli italiani al voto L’affluenza al referendum sulla giustizia segna un dato significativo alle ore 19 di oggi, con il 38,78% degli aventi diritt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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