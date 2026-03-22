Dopo il 14,92% delle 12, l'ultimo dato sulla partecipazione cresce fino a raddoppiare, con un dato sorprendente che evidenzia una alta attenzione degli italiani al voto L’affluenza al referendum sulla giustizia segna un dato significativo alle ore 19 di oggi, con il 38,78% degli aventi diritt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Affluenza referendum giustizia record al 38,78 % alle 19, in testa Emilia Romagna col 46,31%, Lombardia 44,96% e Toscana 44,71%

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#ReferendumGiustizia - Affluenza per Regione (ore 19:00) Emilia-Romagna: 45,78% (2032 sezioni su 4525) Lombardia: 44,51% (2835 sezioni su 9258) Toscana: 44,21% (2209 sezioni su 3923) Veneto: 42,95% (1868 sezioni su 4729) Friuli-Venez x.com