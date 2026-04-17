Elezioni amministrative stretta del Corecom | controlli più serrati su media locali e profili social istituzionali

Il Corecom ha deciso di intensificare i controlli su media locali e profili social istituzionali in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, che interesseranno 71 Comuni siciliani, tra cui nove nella provincia di Catania. La misura mira a verificare il rispetto delle norme senza compromettere il pluralismo dell'informazione durante la campagna elettorale. Le verifiche si concentrano su contenuti pubblicati e trasmessi durante il periodo pre-elettorale.

Controlli più serrati per garantire il rispetto delle regole senza perdere di vista il pluralismo dell'informazione in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio che coinvolgeranno 71 Comuni siciliani (9 nella provincia di Catania). Lo annuncia il Corecom Sicilia che, su delega di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Napoli, stretta su locali e spettacoli non in regola: via al piano di controlli del Prefetto Controlli interforze nelle zone della movida del Vomero tra sicurezza urbana e verifiche amministrative su locali e attivitàControlli interforze nelle zone della movida del Vomero tra sicurezza urbana e verifiche amministrative su locali e attività UNICEF/Siria: i bambini... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Storica elezione in Ungheria: buona per il clima?; Elezioni in Ungheria, l'Eurocamera preoccupata per la libertà e l'equità del voto; Ungheria al bivio: la sfida elettorale fra Orban e Magyar; Il risiko delle Partecipate. Verso la proroga ’elettorale’. Più tempo per Irace in Plures. Elezioni Reggio Calabria, Mimmo Battaglia annuncia l’apertura della sua segreteria politicaDomenica 19 aprile, alle ore 18:00, si terrà l’apertura della segreteria politica del candidato sindaco del centrosinistra, Domenico Battaglia, situata in Corso Garibaldi n. 57. Ad annunciarlo, in u ... strettoweb.com Inchiesta firme false elezioni Giugliano 2025, chiuse le indagini per 8 persone: tutti i nomiLa Procura di Napoli Nord stringe il cerchio sull’inchiesta relativa alle ultime elezioni Amministrative di Giugliano. Il pubblico ministero Patrizia Dongiacomo ha notificato l’avviso di conclusione d ... internapoli.it Prosegue il viaggio tra le vie del centro storico di Macerata alla scoperta dei candidati alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Mattia Orioli si presenta ai cittadini e lancia la sfida al bipolarismo tradizionale: "Basta politica da tifoseria" - facebook.com facebook