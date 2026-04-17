Elezioni amministrative stretta del Corecom | controlli più serrati su media locali e profili social istituzionali

Da cataniatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Corecom ha deciso di intensificare i controlli su media locali e profili social istituzionali in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, che interesseranno 71 Comuni siciliani, tra cui nove nella provincia di Catania. La misura mira a verificare il rispetto delle norme senza compromettere il pluralismo dell'informazione durante la campagna elettorale. Le verifiche si concentrano su contenuti pubblicati e trasmessi durante il periodo pre-elettorale.

Controlli più serrati per garantire il rispetto delle regole senza perdere di vista il pluralismo dell'informazione in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio che coinvolgeranno 71 Comuni siciliani (9 nella provincia di Catania). Lo annuncia il Corecom Sicilia che, su delega di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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