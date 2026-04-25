Il ministro degli Esteri iraniano ha annunciato che, dopo aver visitato l’Oman, tornerà in Pakistan prima di partire per la Russia. La sua agenda comprende diverse tappe nei paesi coinvolti in recenti incontri diplomatici. La visita in Oman è stata seguita da un viaggio in Pakistan, con successiva partenza verso la Russia. Questi spostamenti fanno parte di un programma di incontri ufficiali previsti dal ministero degli Esteri.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi farà ritorno in Pakistan dopo la visita in Oman. L'agenzia di stampa Irna, citando il ministero degli Esteri, ha riferito che Araghchi "ha in programma di visitare nuovamente il Pakistan dopo aver completato il suo viaggio in Oman e prima di recarsi in Russia". Parte della sua delegazione è tornata a Teheran, ha aggiunto l'agenzia, "per consultarsi e ottenere le istruzioni necessarie sulle questioni relative alla fine della guerra, e dovrebbe ricongiungersi ad Araghchi a Islamabad domenica sera".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Media, 'Araghchi dopo l'Oman tornerà a Islamabad e poi andrà in Russia'

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