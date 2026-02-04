Maxi tamponamento in tangenziale sud | coinvolte quattro auto e un camion

Un maxi tamponamento si è verificato questa mattina sulla tangenziale sud di Parma, tra via Volturno e la zona della Crocetta. Quattro auto e un camion si sono scontrati, creando una lunga coda e rallentamenti lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza la strada. Non si segnalano gravi conseguenze, ma il traffico resta congestionato.

Incidente stradale nel tratto della tangenziale Sud di Parma compreso tra via Volturno e la zona della Crocetta, dove sono rimasti coinvolti quattro autovetture e un camion. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia e i soccorsi sanitari, con due ambulanze e un’auto.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

