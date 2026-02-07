Grandinata e doppio incidente con maxi tamponamento | caos traffico in autostrada

Questa mattina sull'autostrada A12 si è scatenata una grandinata improvvisa che ha provocato un maxi tamponamento. L’incidente ha coinvolto diversi veicoli e ha causato un caos totale, con code chilometriche e traffico in tilt in entrambe le direzioni, all’altezza del chilometro 34. La situazione è peggiorata con altri due tamponamenti che hanno rallentato ancora di più il traffico, rendendo difficile il movimento dei mezzi di soccorso. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia per gestire la situazione e mettere in

Caos e lunga coda sull'autostrada A12, in entrambe le direzioni all'altezza del chilometro 34, intorno alle ore 15 di sabato 7 febbraio 2026. Improvvisa grandinata a Rapallo: le fotoAutostrada A12: due incidenti, soccorsi e coda Una violenta grandinata, nel tratto tra Rapallo e Chiavari.

