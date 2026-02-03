La nuova piscina Fiammetta aprirà all’inizio di aprile. I lavori sono finiti da settimane, ma ora si stanno completando le pratiche burocratiche e i collaudi. Nei prossimi giorni, si aspetta l’ok ufficiale per mettere a disposizione dei cittadini questa nuova struttura.

"I lavori di costruzione della nuova struttura sono conclusi ormai da settimane, in questo momento siamo alle pratiche burocratiche relative ai collaudi dell’opera. Tempistiche? Stiamo lavorando per far sì che la nuova piscina possa essere aperta agli utenti e fruibile entro i primi giorni del prossimo aprile, al massimo". Il vicesindaco Simone Scardigli ha così aggiornato ieri lo stato d’avanzamento del cantiere da oltre sei milioni di euro relativo alla nuova piscina Fiammetta. Un intervento realizzato tramite risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per questo motivo resta perentorio la scadenza del 31 marzo prossimo in termini di rendicontazione dell’opera, che sarà rispettato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La nuova piscina Fiammetta sarà aperta all’inizio di aprile"

Da inizio 2024, la gestione della piscina “Fiammetta” passa da Aquatempra a Certaldo Servizi, società in house del Comune di Certaldo.

Nuova piscina Fiammetta, ipotesi inaugurazione primavera 2026Cantiere delle nuova piscina Fiammetta: l’amministrazione fa sapere che i lavori dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno e che il nuovo impianto entrerà in funzione nel 2026. Difficilmente però ... lanazione.it

Nuova piscina Fiammetta. Progetti e cambio gestione: Sarà punto di riferimentoCon questo intervento, andremmo a completare il processo di riqualificazione dell’area della piscina, rendendola un un punto di riferimento per il territorio ed i Comuni limitrofi. Staremo a vedere, ... lanazione.it

