Maurizio Ferrini la Signora Coriandoli | Cevoli mi copia Unito civilmente alla mia manager a tutela dei suoi figli

In un’intervista a Fanpage.it, Maurizio Ferrini, noto come la Signora Coriandoli, parla della sua carriera e di alcuni episodi recenti. Racconta di aver deciso di unirsi civilmente con la sua manager per tutelare i figli, e menziona di aver notato che un collega avrebbe copiato alcune sue idee. Ferrini ripercorre anche le sue esperienze, tra i ruoli rifiutati e le vicende legate al suo percorso artistico.

Maurizio Ferrini, in questa intervista a Fanpage.it, ripercorre la sua carriera tra luci e ombre. Dai no ai cinepanettoni: “Come mi avessero offerto un porno”, al "circoletto" del cinema e fino al libro della Signora Coriandoli. Denuncia un plagio (“Cevoli mi copia”) e rivela di essersi unito civilmente con la sua manager: “Senza rapporto di coppia, ma per tutelare i suoi figli, di cui uno autistico, abbiamo formato una famiglia allargata”.🔗 Leggi su Fanpage.it

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