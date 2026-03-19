Maurizio Ferrini | La Signora Coriandoli lancia il ‘fucsia crime’

Un nuovo romanzo ambientato a Fano vede protagonista la Signora Coriandoli, che si occupa di un caso di omicidio. L’autore Maurizio Ferrini presenta il suo ultimo lavoro intitolato ‘A Carnevale ogni omicidio vale’, pubblicato dall’editore Solferino. La narrazione si concentra sulle indagini della protagonista, coinvolgendo i lettori in un mistero ambientato durante il Carnevale.

Bologna, 19 marzo 2026 – Maurizio Ferrini lancia il ‘fucsia crime’ con protagonista la Signora Coriandoli che indaga a Fano, nel romanzo ’A Carnevale ogni omicidio vale’ (ed Solferino). L’attore cesenate classe 1953 è diventato famoso nel 1985 nella trasmissione ’Quelli della Notte ’ di Arbore e Porcelli, come venditore di Pedalò e Veterocomunista e poi negli anni Novanta ’ en travesti ’ con la signora Emma Coriandoli, parodia della casalinga media italiana. La sua frase “ non capisco ma mi adeguo ” è diventata cult. Oggi alle 18 sarà in Salaborsa a Bologna, nell’ambito della rassegna La voce dei libri con Giovanni Fabiano, co-autore del giallo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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