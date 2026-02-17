Maurizio Ferrini signora Coriandoli e Giovanni Fabiano a Bardolino

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Il giorno 18 Aprile 2026, ore 20.45 a Teatro Corallo di Bardolino, si terrà l’incontro con gli autori Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli) e Giovanni Fabiano; dove presenteranno il libro “A Carnevale ogni omicidio vale. I fucsia crime della Signora Coriandoli (Solferino, 2026)”. Trama: Cosa ci fa uno svizzero morto nella piazza di Fano, la mattina di San Valentino? Va bene, è periodo di Carnevale, ma uccidere qualcuno solo perché si aggirava in costume da alpino sembra un po’ eccessivo.🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: A Carnevale ogni omicidio vale: Maurizio Ferrini e Giovanni Fabiano con il fucsia-crime della Signora Coriandoli alla Mondadori di Velletri; Ferrini (signora Coriandoli): Sergio Leone mi voleva, era stanco di Sordi. Cantai Bandiera rossa a casa di Agnelli. Pucci? Sto con lui; Fano, la signora Coriandoli ha scoperto la basilica di Vitruvio due mesi prima: doppio omicidio al carnevale; Il Carnevale di Fano sfiora il sold out: oltre 13milla paganti nella seconda sfilata.

Maurizio Ferrini: «Cantai Bandiera rossa a casa di Agnelli. Alba Parietti mi pativa. Pucci? Brutta vicenda, io sto con lui»La signora Coriandoli è la protagonista del libro scritto da Ferrini con Giovanni Fabiano, «A Carnevale ogni omicidio vale» (edito da Solferino) ... corriere.it

Signora Coriandoli a Ballando con le stelle: chi è Maurizio Ferrini?/ La compagna Sara e i problemi economiciSignora Coriandoli brilla a Ballando con le stelle: chi è la compagna di Maurizio Ferrini che ha salvato la sua vita Maurizio Ferrini, conosciuto da tutti come la mitica Signora Coriandoli, sta ... ilsussidiario.net

Isabella Borghese. . Da domani in libreria A carnevale ogni omicidio vale di @ferrini.maurizio.official e @g.fabiano71 Ieri a @chetempochefa il lancio con La signora Coriandoli @solferinolibri facebook