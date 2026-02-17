Maurizio Ferrini signora Coriandoli e Giovanni Fabiano a Bardolino
Il 18 aprile 2026, alle 20.45, Maurizio Ferrini e Giovanni Fabiano si presenteranno al Teatro Corallo di Bardolino per parlare del loro nuovo libro, “A Carnevale ogni omicidio vale”. Ferrini, noto per il suo personaggio Signora Coriandoli, si confronterà con Fabiano, autore di gialli, per condividere dettagli sulla trama ambientata tra maschere e misteri. La serata offrirà ai presenti la possibilità di ascoltare gli autori e scoprire come il Carnevale diventa il palcoscenico di omicidi e suspense.
Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Il giorno 18 Aprile 2026, ore 20.45 a Teatro Corallo di Bardolino, si terrà l’incontro con gli autori Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli) e Giovanni Fabiano; dove presenteranno il libro “A Carnevale ogni omicidio vale. I fucsia crime della Signora Coriandoli (Solferino, 2026)”. Trama: Cosa ci fa uno svizzero morto nella piazza di Fano, la mattina di San Valentino? Va bene, è periodo di Carnevale, ma uccidere qualcuno solo perché si aggirava in costume da alpino sembra un po’ eccessivo.🔗 Leggi su Veronasera.it
Ballando con le Stelle, Rossella Erra travolta dalle critiche per il tesoretto alla Signora Coriandoli
Maurizio de Giovanni e Marco Zurzolo al Nest con 'Passione'Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: A Carnevale ogni omicidio vale: Maurizio Ferrini e Giovanni Fabiano con il fucsia-crime della Signora Coriandoli alla Mondadori di Velletri; Ferrini (signora Coriandoli): Sergio Leone mi voleva, era stanco di Sordi. Cantai Bandiera rossa a casa di Agnelli. Pucci? Sto con lui; Fano, la signora Coriandoli ha scoperto la basilica di Vitruvio due mesi prima: doppio omicidio al carnevale; Il Carnevale di Fano sfiora il sold out: oltre 13milla paganti nella seconda sfilata.
Maurizio Ferrini: «Cantai Bandiera rossa a casa di Agnelli. Alba Parietti mi pativa. Pucci? Brutta vicenda, io sto con lui»La signora Coriandoli è la protagonista del libro scritto da Ferrini con Giovanni Fabiano, «A Carnevale ogni omicidio vale» (edito da Solferino) ... corriere.it
Signora Coriandoli a Ballando con le stelle: chi è Maurizio Ferrini?/ La compagna Sara e i problemi economiciSignora Coriandoli brilla a Ballando con le stelle: chi è la compagna di Maurizio Ferrini che ha salvato la sua vita Maurizio Ferrini, conosciuto da tutti come la mitica Signora Coriandoli, sta ... ilsussidiario.net
Isabella Borghese. . Da domani in libreria A carnevale ogni omicidio vale di @ferrini.maurizio.official e @g.fabiano71 Ieri a @chetempochefa il lancio con La signora Coriandoli @solferinolibri facebook