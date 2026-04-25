Sam Witwer e Gideon Adlon hanno condiviso alcuni dettagli sul personaggio di Shadow Lord, protagonista della serie animata diretta da Dave Filoni, disponibile su Disney+. La serie, che sta per concludersi il 4 maggio, racconta la storia di un cattivo che scopre progressivamente la propria umanità. La narrazione si concentra sul percorso del personaggio e sui retroscena della produzione.

? Cosa sapere Sam Witwer e Gideon Adlon svelano i retroscena di Shadow Lord su Disney+. La serie animata guidata da Dave Filoni si concluderà il prossimo 4 maggio. Sam Witwer e Gideon Adlon svelano i nuovi retroscena su Maul in Shadow Lord, la produzione animata di Disney+ che si prepara a concludersi il prossimo 4 maggio. Il destino del celebre antagonista nato durante la prima saga cinematografica sta per raggiungere un punto di svolta decisivo. Mentre l’attesa per il finale della serie cresce tra i fan, le recenti dichiarazioni dei protagonisti offrono uno sguardo inedito su un personaggio che, dopo anni di pura ferocia, sta vivendo una trasformazione psicologica senza precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maul: il tormento di un cattivo che scopre la propria umanità

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