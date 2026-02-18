Frederick Wiseman meraviglia e umanità di uno sguardo che scopre il mondo
Frederick Wiseman crea film perché preferisce questa attività al lavoro o al perdere tempo. La sua passione nasce dal desiderio di non annoiarsi, trasformando la cinepresa in un modo per scoprire il mondo e raccontare storie di vita reale. Durante le riprese, si concentra su dettagli concreti, come le espressioni dei protagonisti e i momenti spontanei che emergono nel quotidiano.
Cinema Il grande regista statunitense è morto a 96 anni, la sua opera ha ridefinito il senso del documentario. L’America, le istituzioni ma anche i piaceri e la danza al centro dei suoi film. Per lui un Oscar alla carriera Cinema Il grande regista statunitense è morto a 96 anni, la sua opera ha ridefinito il senso del documentario. L’America, le istituzioni ma anche i piaceri e la danza al centro dei suoi film. Per lui un Oscar alla carriera Fare film? «Meglio di dover lavorare per vivere»; o «il modo ideale per ammazzare il tempo. Mi impedisce di annoiarmi». Fred Wiseman, mancato lunedì a Cambridge a novantasei anni, lasciandosi dietro quarantasette film magnifici e un vuoto incolmabile, amava demistificare il suo mito, evadere le «domande importanti». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
L'invisibilità di una camera che racconta l'esistente
Frederick Wiseman è stato uno spirito libero, un narratore titanico, senza dubbio il più grande maestro del cinema del reale del secolo scorso e di questa porzione di secolo.
