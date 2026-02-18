Frederick Wiseman meraviglia e umanità di uno sguardo che scopre il mondo

Frederick Wiseman crea film perché preferisce questa attività al lavoro o al perdere tempo. La sua passione nasce dal desiderio di non annoiarsi, trasformando la cinepresa in un modo per scoprire il mondo e raccontare storie di vita reale. Durante le riprese, si concentra su dettagli concreti, come le espressioni dei protagonisti e i momenti spontanei che emergono nel quotidiano.

Cinema Il grande regista statunitense è morto a 96 anni, la sua opera ha ridefinito il senso del documentario. L'America, le istituzioni ma anche i piaceri e la danza al centro dei suoi film. Per lui un Oscar alla carriera Fare film? «Meglio di dover lavorare per vivere»; o «il modo ideale per ammazzare il tempo. Mi impedisce di annoiarmi». Fred Wiseman, mancato lunedì a Cambridge a novantasei anni, lasciandosi dietro quarantasette film magnifici e un vuoto incolmabile, amava demistificare il suo mito, evadere le «domande importanti».

Frederick Wiseman, addio al maestro del documentario: sguardo implacabile su società e istituzioni americane.Frederick Wiseman è morto oggi all’età di 96 anni, dopo aver dedicato la vita a mettere sotto pressione le istituzioni americane.

