In occasione del 25 aprile, il presidente della Repubblica ha ricordato come la Resistenza rappresenti il momento di riscatto di un popolo che, durante la lotta di Liberazione, ha espresso con forza i valori di libertà, giustizia, pace e democrazia. Ha sottolineato la responsabilità di continuare a difendere questi principi, che sono stati affermati in quegli anni di resistenza.

La lotta di Liberazione “segna il riscatto morale e civile di un popolo che, nella Resistenza, espresse la forza e la capacità di affermare i valori di libertà, giustizia, pace, democrazia. Quei valori, scolpiti nella nostra Costituzione, non sono soltanto il frutto di una stagione storica: costituiscono il fondamento della nostra convivenza civile e della presenza dell’Italia nel contesto internazionale. Una condizione ottenuta a caro prezzo, che ci richiama rigorosamente, ogni giorno, alla responsabilità di difenderla e rinnovarla”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma nella ricorrenza dell’81° Anniversario della Liberazione.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 25 aprile, Mattarella: “Resistenza affermò libertà e pace, abbiamo responsabilità di difenderle”

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