Guinea Equatoriale carcere di Bata La resistenza di papa Leone XIV è eroica Ma ha un limite E pace o non pace alla fine fa una strage di zanzare – Il video

In Guinea Equatoriale, nel carcere di Bata, il papa Leone XIV ha visitato per la prima volta un istituto penitenziario da Pontefice. La visita si è svolta in un contesto segnato da condizioni dure, già denunciate da organizzazioni umanitarie come Amnesty International. Durante il soggiorno, il papa ha cercato di sostenere i detenuti, ma l’intervento si è concluso con un episodio più leggero, una battuta sulla lotta alle zanzare.

Per la prima volta da Pontefice, Leone XIV entra in un carcere. Accade a Bata, sulla costa della Guinea Equatoriale, in un penitenziario noto alle organizzazioni umanitarie, tra cui Amnesty International, per le condizioni particolarmente dure. In occasione della visita, però, tutto appare in ordine: muri appena ritinteggiati, cerimonia impeccabile, interventi dei detenuti ben organizzati. Poi la pioggia trasforma completamente l’atmosfera. Vengono fuori l’odore di fogna e di urina stagnante – come scrive l’inviato di Vatican News – e la realtà di un carcere abitato quasi solo da uomini, con appena una trentina di donne su oltre seicento detenuti.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Papa Leone XIV, il Pontefice visita una prigione in Guinea EquatorialeVicinanza a chi ha perso la speranza, a chi non vede ancora la luce in fondo al tunnel. Papa Leone XIV arriva in Guinea EquatorialePapa Leone XIV è arrivato in Guinea Equatoriale per l’ultima tappa del suo viaggio in Africa, dopo Algeria, Camerun e Angola. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Guinea Equatoriale: un paese sequestrato dalla famiglia Nguema; Il Papa in Guinea Equatoriale: 'Mondo ferito dalla prepotenza'; Suprematismo e colonizzazione: Leone condanna le radici della guerra; Il Papa in Camerun, Sant’Egidio: Lo aspettavamo da tanto. Risorse a tutti e carceri più umane, il grido di Leone in GuineaLeone XIV nella basilica di Mongomo, 'Le ricchezze naturali siano una benedizione per tutti. C'è fame di futuro e di speranza' (ANSA) ... ansa.it Papa Leone XIV in Guinea: siate missionari del bene comune | In carcere: no giustizia senza riconciliazioneLa messa di Papa Leone XIV in Guinea Equatoriale e la visita al carcere di Bata: l'abbraccio e la speranza di Dio che perdona sempre L’OMELIA DI PAPA LEONE IN GUINEA EQUATORIALE: L’ABBRACCIO CARICO DI ... ilsussidiario.net 22 Aprile 2026 Viaggio Apostolico in Africa. Guinea Equatoriale Una festa ha accolto Papa Leone XIV alla cattedrale di Mongomo, i colori nel cielo sono quelli delle bandiere e poi il rosario di palloncini che vola e ancora la Benedizione della prima pietra d facebook #PapaLeone XIV ha esortato la #Guinea Equatoriale a mettersi "al servizio della legge e della giustizia", nel primo giorno della sua visita in questo Paese autoritario, uno degli Stati più chiusi dell' #Africa e regolarmente accusato di violazioni dei diritti umani x.com