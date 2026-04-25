Mattarella | Libertà e pace custodiscono un patrimonio che deve essere custodito e trasmesso ai giovani

Rivolgendosi ai rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’arma, radunatesi al Quirinale lo scorso giovedì 22 aprile, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito la Resistenza come il "riscatto morale" di un popolo, il seme da cui è germogliata la nostra Costituzione. In un momento storico segnato da profonde tensioni internazionali e conflitti, il Capo dello Stato ha ricordato che la libertà e la pace non sono conquiste acquisite una volta per tutte, ma beni fragili che richiedono una difesa quotidiana e consapevole contro ogni forma di totalitarismo e sopraffazione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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25 aprile, Mattarella: «Custodire la libertà e la pace dalla dissennatezza»Il presidente della Repubblica: «Il prevalere della legge imposta da chi si ritenga provvisoriamente più forte è destinata a seminare lutti e distruzioni» ... italiaoggi.it

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Il Giornale. . Mattarella firma la legge e la sinistra fa ostruzionismo; Meloni rifiuta la richiesta svizzera per i feriti di Crans; ancora un 25 aprile d’odio La prima pagina del Giornale in edicola - facebook.com facebook

Si chiude con una doppia firma di Mattarella al decreto sicurezza e al decretino correttivo l’ennesima forzatura emergenziale del governo. A terra restano i cocci della procedura costituzionale. Meloni vince il braccio di ferro con il Colle, che resta in silenzio x.com