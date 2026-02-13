Ucraina Macron | L' Europa deve essere presente ai negoziati per la pace

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che l’Europa deve partecipare ai negoziati di pace in Ucraina, perché senza il suo coinvolgimento non si potrà arrivare a un accordo duraturo. Macron ha aggiunto che, anche se alcuni potrebbero decidere di negoziare senza l’Europa, questa scelta non porterà a una soluzione stabile. Durante una conferenza stampa, ha sottolineato l’importanza di un approccio condiviso e ha ricordato che la presenza europea è fondamentale per garantire una pace duratura.

"Non c'è pace senza gli europei. Voglio essere molto chiaro: potete negoziare senza gli europei, se preferite, ma questo non porterà alla pace al tavolo delle trattative". Così il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato dei negoziati per la pace in Ucraina intervenendo alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. "Dobbiamo garantire che l'accordo protegga l'Ucraina, preservi la sicurezza europea, scoraggi la Russia dal tentare di nuovo e non dia al resto del mondo un esempio disastroso da seguire", ha proseguito il Capo dell'Eliseo. "Quando sento discorsi disfattisti sull'Ucraina, quando sento leader che esortano l'Ucraina ad accettare la sconfitta, sopravvalutando la Russia in questa guerra, mi rendo conto che si tratta di un enorme errore strategico, perché questa non è la realtà", ha aggiunto Macron.