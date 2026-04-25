Mattarella | la democrazia è il riscatto contro le divisioni del passato

Il Presidente della Repubblica ha partecipato alla cerimonia del 25 aprile a San Severino Marche, sottolineando l'importanza della memoria e della democrazia. Durante l'evento, ha evocato l'unità nazionale come risposta alle divisioni che hanno caratterizzato il periodo bellico, invitando a ricordare la lotta per la libertà. La celebrazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni e ha coinvolto cittadini e rappresentanti istituzionali.

? Cosa sapere Mattarella celebra il 25 aprile a San Severino Marche tra memoria e democrazia.. Il Presidente richiama l'unità nazionale contro le divisioni partitiche del periodo bellico.. A San Severino Marche, durante le celebrazioni del 25 aprile, Mattarella ha tracciato la linea ideale tra il passato bellico e la genesi democratica dell’Italia, sottolineando l’importanza della scelta popolare avvenuta ottant’anni fa. Il Presidente della ha ricordato come l’assetto istituzionale attuale sia il risultato diretto di un referendum in cui i cittadini italiani hanno espresso la propria volontà con decisione. Durante l’intervento nel comune marchigiano, è emerso un quadro storico fondato sul superamento delle sofferenze causate dal conflitto mondiale e sulla necessità di contrapporsi all’occupante straniero.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mattarella: la democrazia è il riscatto contro le divisioni del passato Notizie correlate Salis contro le primarie: “Sono sbagliate, creano divisioni nella coalizione”All’indomani dellavittoria del “No” al referendum sulla Giustizia,il campo largo prende la palla al balzo e pensa già alle prossime elezioni. La lezione di Mattarella per “curvare” le scuole alla compostezza e salvare una democrazia senza adulti. E la letterina della Litizzetto. Scarica l’UDAC’è una parola che oggi fatichiamo perfino a pronunciare senza imbarazzo: compostezza. Altri aggiornamenti Temi più discussi: 25 Aprile, Mattarella: La legge del più forte genera barbarie; La Liberazione e il no di Mattarella alla 'legge del più forte'; Ferma condanna del Ministro Crosetto per l’attacco propagandistico rivolto al Presidente Mattarella; Mattarella Italia e Kenya condividono la vocazione per la pace. 25 aprile, il presidente Sergio Mattarella: Resistenza atto di nascita della democrazia. Meloni: ci ritroviamo nelle sue paroleIl presidente della Repubblica in occasione dal 25 aprile: libertà e pace sono beni fragili. Dalla premier Giorgia Meloni prove di coesione nazionale ... milanofinanza.it Il giorno della Liberazione, Mattarella all’Altare della Patria. Meloni: Momento decisivo della storia. Per Schlein il fascismo non è un’opinioneTradizionale appuntamento all'Altare della Patria, a Roma, per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha reso i suoi omaggi in occasione ... ecovicentino.it #Mattarella a San Severino Marche per le celebrazioni del #25aprile. Calorosa accoglienza in città marchigiana, omaggio a Monumento Caduti - #liberazione #festadellaliberazione #Resistenza - facebook.com facebook #Mattarella a San Severino Marche per le celebrazioni del #25aprile. Calorosa accoglienza in città marchigiana, omaggio a Monumento Caduti - #liberazione #festadellaliberazione #Resistenza x.com