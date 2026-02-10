La lezione di Mattarella per curvare le scuole alla compostezza e salvare una democrazia senza adulti E la letterina della Litizzetto Scarica l’UDA

Questa mattina il presidente Mattarella ha parlato di come riavvicinare le scuole alla compostezza, un termine che ormai sembra dimenticato. Ha insistito sull’importanza di insegnare ai giovani rispetto e responsabilità per salvare la democrazia, anche senza adulti che facciano da guida. Nel frattempo, Lucia Litizzetto ha scritto una letterina che sta facendo discutere, mentre le scuole si preparano a scaricare l’Unità Didattica Alternativa (UDA).

C’è una parola che oggi fatichiamo perfino a pronunciare senza imbarazzo: compostezza. Non perché sia antiquata, ma perché è diventata estranea. La compostezza, nel nostro tempo, non è più una virtù condivisa: è percepita come debolezza, come lentezza, come incapacità di stare nel flusso dell’urlo permanente. Eppure, se c’è qualcosa che la nostra società sembra aver smarrito, nella scuola, nella politica, nei media, perfino nei luoghi deputati alla formazione, è proprio questa forma alta di educazione civile. L'articolo La lezione di Mattarella per “curvare” le scuole alla compostezza e salvare una democrazia senza adulti.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Mattarella Scuola

Nel suo tradizionale discorso di fine anno, il presidente Sergio Mattarella ha condiviso riflessioni sull’importanza della democrazia.

In un contesto globale in cui le regole democratiche sono messe alla prova, è fondamentale riconoscere e analizzare le vulnerabilità dell’autoritarismo.

