All’indomani dellavittoria del “No” al referendum sulla Giustizia,il campo largo prende la palla al balzo e pensa già alle prossime elezioni. DaConte(M5s) aSchlein(Pd), passando per Renzi (Italia Viva) e Fratonianni – Bonelli (Avs), i leader dei maggiori partiti dell’opposizione parlando di organizzare primarie per scegliere il futuro candidato premier del centrosinistra. MaSilvia Salis, sindaca di Genova,scomunica l’iniziativa, affermando che le suddette consultazioni popolari sarebbero sbagliate e creerebbero divisioni all’interno dell’alleanza. La prima cittadina,eletta alla guida di una coalizione di centrosinistra nel maggio del 2025, esprime tutta la sua contrarietà alle primarie che, a suo parere, obbligano a mettere in contrapposizione due o più soggetti politici che fanno parte della stessa alleanza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Salis contro le primarie: “Sono sbagliate, creano divisioni nella coalizione”

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