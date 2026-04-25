Mattarella firma i rimpatri a pagamento

Il presidente della Repubblica ha firmato il provvedimento che introduce i «rimpatri a pagamento». La norma, approvata con una modifica all’emendamento originale, ha suscitato reazioni da parte delle autorità costituzionali. La legge prevede che non siano coinvolti solo gli avvocati, ma il principio di pagamento per i rimpatri rimane invariato. La discussione sul provvedimento ha portato a questa approvazione definitiva.

Via libera ufficiale al decreto sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio scorso. La firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivata ieri a un giorno dalla scadenza per la conversione in legge dopo una complicata negoziazione con l’esecutivo. Immediatamente dopo, come annunciato, è stato emanato anche un decreto legge correttivo con un Consiglio dei ministri durato pochi minuti. I rilievi del presidente della Repubblica su questo dl sono arrivati a scoppio ritardato, tre giorni dopo l’approvazione dell’emendamento sugli avvocati, dopo che era passato anche in Commissione senza che le opposizioni muovessero obiezioni.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mattarella firma i «rimpatri a pagamento» Notizie correlate Mattarella, il dubbio sul premio per i rimpatri e un nuovo decreto: cosa sta succedendoLa settimana del 25 aprile inizia con un lunedì ad alta tensione istituzionale, terminato in serata con un colloquio al Quirinale tra Sergio... Dl sicurezza e premio agli avvocati per i rimpatri: Mantovano al Quirinale per un incontro con MattarellaRoma, 20 aprile 2026 - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano si è recato al Quirinale per un colloquio con il presidente... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dl sicurezza, alta attenzione del Quirinale sui rimpatri. Mantovano va da Mattarella, spunta un emendamento di modifica; Premio per i rimpatri, l’altolà del Quirinale al decreto sicurezza: Questa norma non va; Ok al decreto sicurezza con la correzione chiesta dal Colle. Cambiano i rimpatri; Decreto Sicurezza bloccato da Mattarella, governo corre ai ripari con nuovo decreto. Approvato il dl Sicurezza e il governo vara quello correttivo: Mattarella firma le normeIl decreto Sicurezza passa alla Camera poi il Consiglio dei ministri approva dl correttivo sulla norma per i rimpatri. Mattarella firma tutto ... lanotiziagiornale.it La Camera approva il decreto Sicurezza. Il Cdm vara subito il correttivo sui rimpatri. La firma di MattarellaBeneficio economico per avvocati esteso anche a mediatori e associazioni, e non vincolato all'effettivo rimpatrio. Subito dopo il via libera di Montecitorio, il Consiglio dei ministri apporva la norma ... ilfoglio.it Mattarella firma tutto. La Costituzione ringrazia. x.com Il Giornale. . Mattarella firma la legge e la sinistra fa ostruzionismo; Meloni rifiuta la richiesta svizzera per i feriti di Crans; ancora un 25 aprile d’odio La prima pagina del Giornale in edicola - facebook.com facebook