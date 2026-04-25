Il Presidente della Repubblica è atterrato questa mattina alle 10.24 all'aeroporto di Ancona-Falconara, proveniente da Roma. Dopo l'arrivo, si è diretto verso San Severino, dove è previsto un evento pubblico. La città si trova in attesa del Capo dello Stato, che parteciperà alle celebrazioni per il 25 aprile. La visita ufficiale prosegue con incontri e iniziative in programma nel centro marchigiano.

SAN SEVERINO È atterrato alle 10.24 all’aeroporto di Aeroporto di Ancona-Falconara il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivato nelle Marche per celebrare il 25 Aprile. Il Capo dello Stato è stato accolto dalle autorità locali prima di proseguire verso San Severino Marche, città scelta per le celebrazioni ufficiali della Festa della Liberazione. La città in piazza per il Presidente San Severino si è svegliata all’alba per prepararsi all’arrivo del Capo dello Stato. Fin dalle prime ore del mattino, cittadini, famiglie e rappresentanze associative si sono riversati in piazza, creando un clima festoso e partecipato in attesa di Mattarella.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Mattarella è atterrato al Sanzio, in viaggio per San Severino: una città in festa attende il Capo dello Stato

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