Quindici persone comuni vengono premiate dal Presidente Mattarella per il loro coraggio e la generosità. Sono uomini e donne che, nel quotidiano, hanno messo da parte la paura e le regole per aiutare gli altri. Tra loro ci sono un chirurgo volontario in Gaza, un poliziotto che ha soccorso persone in un autobus in fiamme e un carabiniere che ha salvato una bambina in un porto di Riccione. Sono storie di azioni semplici, ma di grande valore, che ora vengono riconosciute ufficialmente dal capo dello Stato.

Roma, 31 gennaio 2026 – Dal chirurgo plastico, che, da volontario, ha curato i bambini feriti nella Striscia di Gaza, al poliziotto che di rientro dalle vacanze con la famiglia, vedendo un autobus inclinato e avvolto da una nube di fumo, non ha esitato a fermarsi e a prestare i primi soccorsi alle persone intrappolate nel mezzo, o al carabiniere che, in una serata fuori dal servizio, non ha indugiato a tuffarsi nel porto canale di Riccione per salvare una bambina in sedia a rotelle, traendola in salvo. Sono tra le 31 onorificenze ‘al merito’ conferite, motu proprio, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mattarella e i 31 ‘eroi quotidiani’: chi sono e perché il capo dello Stato li ha insigniti delle onorificenze al merito

Approfondimenti su Mattarella Eroi

Il 16 dicembre, il prefetto di Perugia, Francesco Zito, conferirà 12 onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.

Dodici cittadini sono stati insigniti delle onorificenze al merito, riconoscimenti per il loro lavoro, impegno e volontariato.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Mattarella Eroi

Argomenti discussi: Grande pubblico alla mostra per i 50 anni di Repubblica. E sabato 31 gennaio tornano i talk; Mattarella, gli atleti e i luoghi dei Giochi: l’Italia nello spirito olimpico; Giulio Regeni, Mattarella: No a compromessi su verità e giustizia; Contro la riforma tesi blasfeme. Parola di Nordio.

Mattarella e i 31 ‘eroi quotidiani’: chi sono e perché il capo dello Stato li ha insigniti delle onorificenze al meritoIl presidente della Repubblica ha conferito i riconoscimenti a donne e uomini che si sono distinti per il loro impegno nel sociale: dal medico volontario a Gaza al carabiniere che, fuori servizio, ha ... quotidiano.net

Mattarella, gli atleti e i luoghi dei Giochi: l’Italia nello spirito olimpicoMattarella e le Olimpiadi Milano Cortina 2026: il ruolo del Presidente della Repubblica nel percorso verso i Giochi. policymakermag.it

Nello scenario incantevole della sala Piersanti Mattarella, detta "sala gialla", del magnifico Palazzo dei Normanni, si è svolto ieri un evento dedicato al giorno della memoria a cui è stato invitato il nostro Istituto. L'evento ha coinvolto una cospicua rappresentan - facebook.com facebook