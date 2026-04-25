Mattarella arrivato a San Severino l' abbraccio della città in festa all' amato Capo dello Stato

Il Presidente della Repubblica è arrivato a San Severino, dove è stato accolto con entusiasmo dalla comunità locale. La città si è riunita per dare il benvenuto, con numerosi cittadini presenti lungo il percorso e nelle zone di accoglienza. L'arrivo ha suscitato un clima di festa, con persone che hanno espresso il loro affetto e la loro vicinanza all’ospite di Stato. La visita si è svolta nel rispetto delle modalità ufficiali previste.

SAN SEVERINO Sergio Mattarella è arrivato a San Severino, accolto da una città festosa e in grande spolvero per la visoita dell'amato Capo dello Stato. Il presidente della Repubblica è atterrato alle 10.24 all’aeroporto di Aeroporto di Ancona-Falconara per poi mettersi in viaggio per la celebrazione del 25 Aprile. La città in piazza per il Presidente San Severino si è svegliata all’alba per prepararsi all’arrivo del Capo dello Stato. Fin dalle prime ore del mattino, cittadini, famiglie e rappresentanze associative si sono riversati in piazza, creando un clima festoso e partecipato in attesa di Mattarella. Bandiere tricolori, studenti e associazioni partigiane hanno colorato il centro storico, trasformando la giornata in un momento collettivo di memoria e condivisione.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Mattarella arrivato a San Severino, l'abbraccio della città in festa all'amato Capo dello Stato Notizie correlate Leggi anche: Mattarella è atterrato al Sanzio, in viaggio per San Severino: una città in festa attende il Capo dello Stato Arriva Mattarella per la festa del 25 aprile: oggi a San Severino la visita del presidente della RepubblicaSan Severino, 25 aprile 2026 – È tutto pronto a San Severino per la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso oggi per una... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: PRIMA C. Portorecanati rimonta la Cluentina e aggancia il 5° posto. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a San Severino MarcheIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a San Severino Marche (Macerata) per le celebrazioni del 25 aprile. Ad attenderlo, insieme alla sindaca Rosa Piermattei, il ministro della D ... ansa.it Mattarella arrivato a San Severino, l'abbraccio della città in festa all'amato Capo dello StatoSAN SEVERINO Sergio Mattarella è arrivato a San Severino, accolto da una città festosa e in grande spolvero per la visoita dell'amato Capo dello Stato. Il presidente ... corriereadriatico.it