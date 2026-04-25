Arriva Mattarella per la festa del 25 aprile | oggi a San Severino la visita del presidente della Repubblica

Oggi a San Severino si tiene una visita ufficiale con la presenza del presidente della Repubblica, prevista per celebrare il 25 aprile. La città si prepara ad accogliere l’evento, che coinvolge diverse autorità e rappresentanze istituzionali. La giornata si svolge con eventi pubblici e cerimonie ufficiali, incentrate sull’anniversario della Liberazione. La visita è stata annunciata in anticipo e le autorità locali hanno organizzato le varie celebrazioni.

San Severino, 25 aprile 2026 – È tutto pronto a San Severino per la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso oggi per una giornata storica per la città. Il capo dello Stato sarà a San Severino per le celebrazioni della Liberazione e della memoria di un territorio profondamente legato alla Resistenza. Proprio Mattarella, nel 2022, ha insignito San Severino della Medaglia d’Oro al Merito Civile per il contributo dato durante la lotta di liberazione. In particolare, l’onorificenza riconosce il ruolo fondamentale di San Severino nella lotta partigiana e lo spirito di accoglienza dimostrato dalla popolazione che ospitò e sfamò centinaia di sfollati, tra cui la famiglia del rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, il cui padre Mosé operò come medico nelle fila del leggendario Battaglione Mario.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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