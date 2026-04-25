Mastella a Pizza | Spero di averti come collega Sindaco

Il sindaco di Benevento ha inviato un messaggio ai candidati della Lista Mastella Noi di Centro, esprimendo la speranza di poter lavorare insieme come colleghi con il candidato sindaco del campo largo di Avellino. La comunicazione è rivolta a Nello Pizza e ai membri della lista, in vista delle prossime elezioni comunali. Il messaggio è stato condiviso pubblicamente attraverso i canali ufficiali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il messaggio ai candidati della Lista Mastella Noi di Centro a sostegno del candidato sindaco del campo largo di Avellino, Nello Pizza, da parte del sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Parte oggi, care amiche e cari amici che avete scelto di candidarvi con il nostro partito, una straordinaria avventura. Le Amministrative di Avellino, dopo gli importanti risultati che abbiamo raccolto tanto alle Regionali quanto alle Provinciali, sono un momento cruciale per consolidare la nostra presenza politica e dare maggiore slancio e linfa vitale al Centro, a quell’area moderata di cui siamo la spina dorsale in tutta la Campania.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mastella a Pizza: “Spero di averti come collega Sindaco” Notizie correlate Attacco di Trump al Papa, Mastella: “Goffo e scriteriato, spero che cattolici Usa mandino all’aria il suo disegno”Tempo di lettura: < 1 minuto“Il presidente americano Trump non finisce di stupire, in negativo. Leggi anche: Attacco di Trump al Papa, Mastella: “Goffo e scriteriato, spero che i cattolici Usa mandino all’aria il suo disegno”