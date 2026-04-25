La 57ª edizione della Semaine Olympique Française si sta svolgendo con molte gare già concluse, portando risultati significativi per alcuni atleti. Tra questi, una velista italiana ha ottenuto una vittoria importante a Hyeres, un risultato che ha suscitato grande soddisfazione. Ora, l’atleta si prepara per affrontare gli Europei, mentre le competizioni continuano con diverse prove in programma. La manifestazione si conferma un appuntamento di rilievo nel calendario velico internazionale.

La 57ma edizione della Semaine Olympique Française sta regalando grandi soddisfazioni alla vela italiana, che nella prima giornata di Medal Series ha raccolto ben tre piazzamenti sul podio grazie alla vittoria di Marta Maggetti nell’iQFoil e ai secondi posti dei giovani talenti Riccardo Pianosi e Federico Alan Pilloni rispettivamente nel Formula Kite e nell’iQFoil maschile. Successo dall’enorme peso specifico per la trentenne cagliaritana, che in passato non aveva mai trionfato nella prestigiosa regata che si disputa nella baia di Hyeres a cadenza annuale. La campionessa olimpica in carica si sta rendendo protagonista di una strepitosa prima...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marta Maggetti: “Vincere a Hyeres è un traguardo che pesa. Adesso testa agli Europei”

Notizie correlate

Vela, Tita/Banti danneggiati da una rottura a Hyeres. Maggetti e Pianosi sono già in finale!Tra alti e bassi, l’Italia continua a macinare ottimi risultati anche nella quarta giornata della 57ma Semaine Olympique Française, valevole come...

Vela, che acuto di Marta Maggetti! L’azzurra vince la Semaine Olympique Française, secondo PianosiArrivano le prime grandi gioie dalle acque di Hyeres, località che sta ospitando questa settimana la Semaine Olympique Française 2026, competizione...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Marta Maggetti: Vincere a Hyeres è un traguardo che pesa. Adesso testa agli Europei; iQFoil | Marta Maggetti e Freddie Pilloni volano alla 57ª Semaine Olympique Française di Hyères; Arrivano le prime tre medaglie dalla Settimana Olimpica Francese: Maggetti d'oro, Pianosi e Pilloni d'argento - Saily; Giacomo Perini Emozione fortissima riavere il bronzo di Parigi 2024.

Marta Maggetti: Vincere a Hyeres è un traguardo che pesa. Adesso testa agli EuropeiLa 57ma edizione della Semaine Olympique Française sta regalando grandi soddisfazioni alla vela italiana, che nella prima giornata di Medal Series ha raccolto ben tre piazzamenti sul podio grazie alla ... oasport.it

L' #OroOlimpico BRILLA ANCORA! Straordinaria #martamaggetti ! La nostra atleta delle #FiammeGialle domina le acque di Hyères e conquista il primo posto alla #semaineolympiquefrançaise 2026 3 regate nel 2026, 3 podi e oggi un Oro pesantis - facebook.com facebook

Vela Marta Maggetti vittoriosa e Federico Pilloni secondo nella prestigiosa rassegna francese di #Hyeres x.com