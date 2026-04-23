Nella quarta giornata della 57ma Semaine Olympique Française, valida come seconda tappa del Sailing Grand Slam 2026, l’Italia ha ottenuto risultati diversi. La squadra di vela formata da Tita e Banti è stata colpita da una rottura a Hyeres, che ha causato loro danni alla barca. Nel frattempo, gli equipaggi di Maggetti e Pianosi sono riusciti a qualificarsi per la finale. La competizione continua con alti e bassi per gli atleti italiani.

Tra alti e bassi, l’Italia continua a macinare ottimi risultati anche nella quarta giornata della 57ma Semaine Olympique Française, valevole come seconda tappa stagionale del Sailing Grand Slam 2026 (massimo circuito internazionale di vela olimpica). Vento in crescita e day-4 pieno d’azione nella baia di Hyeres con tutte le classi in acqua, mentre domani verranno definiti i primi podi con le Medal Series di windsurf e kite. Partiamo però dal Nacra 17 e dall’incidente di percorso che ha colpito i fuoriclasse azzurri Ruggero TitaCaterina Banti, scivolati dal primo al quinto posto della generale a causa di una rottura (del bompresso) che ha provocato il loro ritiro dalla seconda prova odierna e la mancata partecipazione alla terza dopo una buona top3 nella prima.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela, Tita/Banti danneggiati da una rottura a Hyeres. Maggetti e Pianosi sono già in finale!

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