A Hyeres si svolge la Semaine Olympique Française 2026, una delle principali tappe di vela con tutte le classi olimpiche. Nella prima giornata, Marta Maggetti ha ottenuto un’ottima prestazione, conquistando la vittoria nella sua categoria. Al suo fianco, in seconda posizione, si è piazzata un’altra atleta italiana. La regata ha visto numerosi atleti sfidarsi in condizioni di vento variabile, con molte prove ancora da disputare.

Arrivano le prime grandi gioie dalle acque di Hyeres, località che sta ospitando questa settimana la Semaine Olympique Française 2026, competizione di vela che include tutte le classi olimpiche. Nella giornata odierna sono arrivati infatti i primi responsi per quanto riguarda la Formula Kite e l’IQFoil, dove gli azzurri hanno recitato il ruolo di protagonisti. Il risultato migliore è arrivato dall’ IQFoil femminile, complice la grande vittoria (la prima in carriera nella competizione) di Marta Maggetti che, in Finale, ha battuto l’israeliana Tamar Steinberg, seconda davanti alla cinese Yan Zheng. Al quarto posto si è invece accomodata la neozelandese Stella Bilger.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela, che acuto di Marta Maggetti! L’azzurra vince la Semaine Olympique Française, secondo Pianosi

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