Domenica 1 marzo 2026 alle 20:45 si disputa il match tra Marsiglia e Lione, con le formazioni ufficiali già annunciate. Il Marsiglia, allenato da Beye, cerca di superare le difficoltà legate alla gestione precedente, mentre il Lione di Fonseca si prepara per il posticipo del ventiquattresimo turno di Ligue 1. La sfida si svolge allo Stade Vélodrome.

Il Marsiglia di Beye sembra ancora doversi scrollare di dosso le scorie della precedente gestione tecnica e quest’oggi se la vedrà con il Lione di Fonseca nel posticipo del ventiquattresimo turno di Ligue1. I Phoceens sono malamente caduti a Brest, irriconoscibili rispetto anche a solo un mese fa e con ancora le scorie delle ultime recenti sconfitte. Ci sarà molto da. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Marsiglia-Lione (domenica 01 marzo 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Marsiglia-Lione (domenica 01 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl Marsiglia di Beye sembra ancora doversi scrollare di dosso le scorie della precedente gestione tecnica e quest’oggi se la vedrà con il Lione di...

Strasburgo-Lione (domenica 22 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiSi chiude il turno numero 23 di Ligue1 con la sfida tra lo Strasburgo di O’Neill e il Lione di Fonseca.

Una raccolta di contenuti su Marsiglia Lione.

Temi più discussi: Calcio estero, il programma del weekend: Der Klassiker in Germania, in Inghilterra Arsenal-Chelsea, occhi puntati su Marsiglia-Lione in Ligue 1; Marsiglia-Lione: è quasi spareggio per il terzo posto. Pronostico in equilibrio; Marsiglia-Lione, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE; Ligue 1, Marsiglia-Lione spicca nella 24esima giornata.

Pronostico Marsiglia-Lione: rinviata la prima gioiaMarsiglia-Lione è una partita della ventiquattresima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: statistiche, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Domani c'è Marsiglia-Lione, gara ad alto rischio ordine pubblico: trasferta vietataNon sarà una domenica come le altre al Vélodrome. Il posticipo che chiude la ventiquattresima giornata di Ligue 1 tra Olympique Marsiglia. m.tuttomercatoweb.com

Alla prima sulla panchina dell’OM, dopo l’addio di De Zerbi e l’interregno di Abardonado, Habib Beye si schianta contro il Brest: decisivo Ajorque con una doppietta in 29 minuti. Il Marsiglia avrebbe anche la chance per riaprirla nel finale, ma Greenwood si fa - facebook.com facebook