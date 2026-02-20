Auroro Borealo | Le cose brutte hanno una storia da raccontare e io la canto Ma per Sanremo non sono pronto L’intervista

Auroro Borealo, cantante e autore bresciano, ha annunciato che il suo nuovo album si intitola

Adesso Canta Auroro Borealo non è una dichiarazione d’intenti è il titolo del nuovo album di Auroro Borealo, bresciano classe 1984, professione cantautore, ma la definizione rischia di ridurre, e non di poco, lo spessore culturale del personaggio. Un cantautore comico, ma anche questa come definizione non può essere considerata completa. Forse ciò che inquadra al meglio l’attività di Francesco Roggero è un ruolo che orbita tra il divulgatore culturale e il lettore della realtà. Auroro Borealo, al di là delle canzoni oggettivamente ben pensate e molto divertenti, attraverso i suoi canali social ( libri.🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Sanremo, Fulminacci: «Un sogno duettare con Fagnani, ma io non sono una belva: sono un procione». L’intervista

Leggi anche: Adesso canta Auroro Borealo è il nuovo album del cantautore

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.