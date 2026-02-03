Marshals | A Yellowstone Story | Kayce Dutton torna in azione nel primo trailer della nuova serie
Kayce Dutton torna in azione nel primo trailer della nuova serie
L’universo creato da Taylor Sheridan si arricchisce di un nuovo, intenso capitolo. Paramount+ ha rilasciato il trailer ufficiale e la key art di Marshals: A Yellowstone Story, la serie drama che segna il ritorno di Luke Grimes nell’iconico ruolo di Kayce Dutton. Dopo aver lasciato lo Yellowstone Ranch, Kayce intraprende un nuovo percorso entrando a far parte di un’unità d’élite degli U.S. Marshals, mettendo le sue abilità di cowboy e Navy SEAL al servizio della giustizia nelle selvagge terre del Montana. La serie farà il suo debutto esclusivo sulla piattaforma il prossimo 2 marzo 2026. Il nuovo capitolo esplora il pesante costo psicologico di chi vive in prima linea nella lotta alla violenza, bilanciando l’azione con i temi del sacrificio personale e della lealtà familiare. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
