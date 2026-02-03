Kayce Dutton torna in azione nel primo trailer della nuova serie

L’universo creato da Taylor Sheridan si arricchisce di un nuovo, intenso capitolo. Paramount+ ha rilasciato il trailer ufficiale e la key art di Marshals: A Yellowstone Story, la serie drama che segna il ritorno di Luke Grimes nell’iconico ruolo di Kayce Dutton. Dopo aver lasciato lo Yellowstone Ranch, Kayce intraprende un nuovo percorso entrando a far parte di un’unità d’élite degli U.S. Marshals, mettendo le sue abilità di cowboy e Navy SEAL al servizio della giustizia nelle selvagge terre del Montana. La serie farà il suo debutto esclusivo sulla piattaforma il prossimo 2 marzo 2026. Il nuovo capitolo esplora il pesante costo psicologico di chi vive in prima linea nella lotta alla violenza, bilanciando l’azione con i temi del sacrificio personale e della lealtà familiare. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Marshals: A Yellowstone Story | Kayce Dutton torna in azione nel primo trailer della nuova serie

