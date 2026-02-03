Marshals | A Yellowstone Story | Kayce Dutton torna in azione nel primo trailer della nuova serie

Da universalmovies.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kayce Dutton torna in azione nel primo trailer della nuova serie

L’universo creato da  Taylor Sheridan  si arricchisce di un nuovo, intenso capitolo. Paramount+ ha rilasciato il trailer ufficiale e la key art di  Marshals: A Yellowstone Story, la serie drama che segna il ritorno di  Luke Grimes  nell’iconico ruolo di Kayce Dutton. Dopo aver lasciato lo Yellowstone Ranch, Kayce intraprende un nuovo percorso entrando a far parte di un’unità d’élite degli U.S. Marshals, mettendo le sue abilità di cowboy e Navy SEAL al servizio della giustizia nelle selvagge terre del Montana. La serie farà il suo debutto esclusivo sulla piattaforma il prossimo  2 marzo 2026. Il nuovo capitolo esplora il pesante costo psicologico di chi vive in prima linea nella lotta alla violenza, bilanciando l’azione con i temi del sacrificio personale e della lealtà familiare. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

marshals a yellowstone story kayce dutton torna in azione nel primo trailer della nuova serie

© Universalmovies.it - Marshals: A Yellowstone Story | Kayce Dutton torna in azione nel primo trailer della nuova serie

Approfondimenti su Yellowstone Story

Marshalls trailer mostra kayce dutton come il dutton più triste dopo yellowstone

Yellowstone ritorna in tv con lo spinoff Y: Marshals, ecco il trailer della serie con Luke Grimes

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Yellowstone spinoff with Luke Grimes reveals surprise return of cast regulars from hit Kevin Costner

Video Yellowstone spinoff with Luke Grimes reveals surprise return of cast regulars from hit Kevin Costner

Ultime notizie su Yellowstone Story

Argomenti discussi: Marshals: A Yellowstone Story, Il Trailer Ufficiale in Italiano - HD - Serie TV (2026); MARSHALS: A YELLOWSTONE STORY: il trailer italiano della nuova serie spin-off con protagonista Kayce Dutton; Marshals, il trailer della serie tv sequel di Yellowstone; Marshals, il trailer svela la morte di un volto chiave di Yellowstone? Un indizio lascia pochi dubbi.

marshals a yellowstone storyYellowstone, lo spin-off Marshals sconvolge i fan già a partire dal trailer: la polemica che ha acceso i socialL'attesissimo Marshals: A Yellowstone Story sta facendo molto discutere i fan per uno sconvolgente spoiler presente nel trailer. libero.it

marshals a yellowstone storyMarshals: A Yellowstone Story, trailer e data di uscita dello spin-offParamount+ ha presentato il trailer ufficiale e la key art della nuova serie drama Marshals: A Yellowstone Story che debutterà lunedì 2 marzo in esclusiva ... ciakmagazine.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.