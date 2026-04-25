Dopo la gara Sprint a Jerez, il pilota ha risposto alle accuse riguardo al suo rientro in pista, affermando che tutte le manovre sono state fatte rispettando le regole. La discussione è nata a seguito della caduta e del successivo rientro, con alcuni che hanno sollevato dubbi sulla sua condotta. Il pilota ha ribadito di aver agito nel rispetto del regolamento e di aver sempre considerato la sicurezza come prioritaria.

“Cosa dici a chi sostiene che avrebbero dovuto metterti almeno sotto investigazione per come hai portato la moto ai box?“. Lo hanno chiesto a Marc Márquez, con riferimento a quel taglio sull’erba dall’esterno della curva 13 al box. Lui ovviamente è stato sul vago. “Non so esattamente, che leggano bene il regolamento magari. No, davvero, non voglio fare polemica. Io ho sempre saputo che la cosa fondamentale sia non mettere a rischio nessuno. E sono sicuro di non averlo fatto. Subito dopo essere caduto mi sono chiesto e adesso che cosa faccio? Era ovvio che l’unica speranza era cambiare moto”. Saltare su quella con le ruote da bagnato e sperare nella pioggia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marquez sull'erba di Jerez? Lui si difende dalle accuse: "Tutto secondo regolamento"

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#MotoGP #SpanishGP Se Marc Marquez non viene sanzionato perché non era riportato "Sprint" su questo documento, siamo ai livelli della magata di Freddie Spencer a Portimao 2023 (dove, giustamente, Marquez non fu poi penalizzato). Sono disponibile co x.com