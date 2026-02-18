Max replica a McLaren | Per evitare problemi in partenza si può optare per la pit lane
Max Verstappen ha commentato la strategia di McLaren, evidenziando come la scelta di entrare in pit lane possa prevenire problemi alla partenza. Durante il primo giorno di test a Sakhir, il pilota olandese non ha preso parte alle sessioni, ma ha espresso il suo punto di vista su come evitare ritardi. Verstappen ha sottolineato che questa mossa potrebbe aiutare a partire senza intoppi e migliorare le performance. La discussione si concentra sulle possibili soluzioni per ottimizzare le partenze in vista della nuova stagione.
Nel paddock di Sakhir, durante il primo giorno dell’ultimo test pre-stagionale 2026 di Formula 1, Max Verstappen non ha guidato, ma la sua opinione ha subito guidato il dibattito tra i team. La sua presa di posizione arriva in risposta a una serie di osservazioni sui nuovi progetti delle monoposto e sulle procedure di avvio, generate dalle dichiarazioni di figure di rilievo del Circus. Il confronto coinvolge anche altri protagonisti, tra cui Lando Norris e Andrea Stella, con riflessi che interessano l’assetto tecnico e operativo delle squadra in vista della stagione. Verstappen ha espresso una visione chiara sulle partenze e sulle scelte configurative, rispondendo in modo diretto alle osservazioni di Lando Norris riguardo le nuove monoposto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Leggi anche: Cambia la griglia di partenza della Sprint a Lusail: Hamilton, Stroll, Gasly e Colapinto partono dalla pit-lane
Leggi anche: LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: Sprint Race alle 15.00, Hamilton partirà dalla pit-laneLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Norris replica a Max: Non gli piace la nuova F1? Può ritirarsi, nessuno lo obbliga a restare; Verstappen via dalla F1: la rivelazione spiazza Red Bull.
Norris (McLaren) replica a Verstappen: Se non gli piace questa F1, può ritirarsiLa replica del campione in carica dopo le dichiarazioni dell'olandese sulle novità in vigore da questa stagione ... sport.sky.it
Norris replica a Max: Non gli piace la nuova F1? Può ritirarsi, nessuno lo obbliga a restareLe parole di Verstappen sui nuovi regolamenti, schiette e dritte al punto, hanno fatto parlare nel paddock di Sakhir. Dall'altra parte, Norris ha difeso il nuovo ciclo tecnico che sta muovendo i primi ... msn.com
Scandalo Fanpage, contratti farlocchi: maxi multa da 3,5 milioni di euro. La dura replica di Cancellato >> https://buff.ly/8Qmy9rE facebook