Max Verstappen ha commentato la strategia di McLaren, evidenziando come la scelta di entrare in pit lane possa prevenire problemi alla partenza. Durante il primo giorno di test a Sakhir, il pilota olandese non ha preso parte alle sessioni, ma ha espresso il suo punto di vista su come evitare ritardi. Verstappen ha sottolineato che questa mossa potrebbe aiutare a partire senza intoppi e migliorare le performance. La discussione si concentra sulle possibili soluzioni per ottimizzare le partenze in vista della nuova stagione.

Nel paddock di Sakhir, durante il primo giorno dell’ultimo test pre-stagionale 2026 di Formula 1, Max Verstappen non ha guidato, ma la sua opinione ha subito guidato il dibattito tra i team. La sua presa di posizione arriva in risposta a una serie di osservazioni sui nuovi progetti delle monoposto e sulle procedure di avvio, generate dalle dichiarazioni di figure di rilievo del Circus. Il confronto coinvolge anche altri protagonisti, tra cui Lando Norris e Andrea Stella, con riflessi che interessano l’assetto tecnico e operativo delle squadra in vista della stagione. Verstappen ha espresso una visione chiara sulle partenze e sulle scelte configurative, rispondendo in modo diretto alle osservazioni di Lando Norris riguardo le nuove monoposto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Max replica a McLaren: "Per evitare problemi in partenza, si può optare per la pit lane

