Max replica a McLaren | Per evitare problemi in partenza si può optare per la pit lane

Da mondosport24.com 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Max Verstappen ha commentato la strategia di McLaren, evidenziando come la scelta di entrare in pit lane possa prevenire problemi alla partenza. Durante il primo giorno di test a Sakhir, il pilota olandese non ha preso parte alle sessioni, ma ha espresso il suo punto di vista su come evitare ritardi. Verstappen ha sottolineato che questa mossa potrebbe aiutare a partire senza intoppi e migliorare le performance. La discussione si concentra sulle possibili soluzioni per ottimizzare le partenze in vista della nuova stagione.

Nel paddock di Sakhir, durante il primo giorno dell’ultimo test pre-stagionale 2026 di Formula 1, Max Verstappen non ha guidato, ma la sua opinione ha subito guidato il dibattito tra i team. La sua presa di posizione arriva in risposta a una serie di osservazioni sui nuovi progetti delle monoposto e sulle procedure di avvio, generate dalle dichiarazioni di figure di rilievo del Circus. Il confronto coinvolge anche altri protagonisti, tra cui Lando Norris e Andrea Stella, con riflessi che interessano l’assetto tecnico e operativo delle squadra in vista della stagione. Verstappen ha espresso una visione chiara sulle partenze e sulle scelte configurative, rispondendo in modo diretto alle osservazioni di Lando Norris riguardo le nuove monoposto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

