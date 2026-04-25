Durante le qualifiche del Gran Premio di Spagna 2026 a Jerez, Marc Marquez ha ottenuto la posizione di testa in una sessione condizionata dalla pioggia. Ha battuto il pilota in seconda posizione, che si è distinto in condizioni di pista umida. La sessione si è svolta sotto la pioggia, rendendo la qualifica particolarmente difficile per tutti i partecipanti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Marc Marquez ha ottenuto la pole position per il Gran Premio di Spagna della MotoGP 2026 a Jerez, superando Johann Zarco in una sessione di qualifiche bagnata. Questa è stata un’altra grande impresa per il pilota Honda, che nella scorsa stagione era diventato il campione del mondo più giovane di sempre, conquistando il titolo in un drammatico finale contro Pedro Acosta e Francesco Bagnaia. Le condizioni umide a Jerez hanno giocato a favore di Marquez, livellando il campo di gioco dopo che aveva faticato con il passo in qualifica nelle prove.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marquez conquista la pole al GP di Spagna battendo Zarco in una sessione bagnata.

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