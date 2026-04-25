Marquez che fai? Finge di rientrare al box ma poi esce | ecco il motivo
Dopo aver ottenuto la pole position a Jerez, Marc Marquez si è avvicinato al box durante le interviste, ma poco dopo è tornato in pista. L'azione ha creato confusione tra gli spettatori e i piloti, in particolare con Fabio Di Giannantonio che si trovava nelle vicinanze. Marquez ha spiegato successivamente di aver finto di rientrare al box, ma di aver cambiato idea e di essere tornato in pista subito dopo.
Poco dopo aver centrato la pole a Jerez, in zona interviste Marc Marquez ha spiegato il motivo di questa sorta di finta: lo spagnolo si è prima diretto verso il suo box, per poi ripensarci e tornare subito in pista, "ingannando" in un certo senso Fabio Di Giannantonio che gli era alle spalle. .🔗 Leggi su Gazzetta.it
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